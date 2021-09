Covid Piemonte, il bollettino: 99 contagi su 14.857 tamponi

Non si registrano nuovi decessi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21, quelle negli altri reparti sono 186

Negli ospedali del Piemonte, nei reparti diversi dalla terapia intensiva, si registrano 22 ricoverati in più per Covid, l'aumento giornaliero più consistente dell'estate. Il totale passa a 186, mente scende a 21, con il -1 registrato oggi, il dato complessivo nelle terapie intensive. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Il bollettino dell'Unità di crisi regionale non riporta alcun decesso, mentre i nuovi contagi sono 99, con una quota dello 0,7% di positivi, sui 14.857 tamponi diagnostici processati (11.843 antigenici). La quota di positivi asintomatici è del 49,5%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628, i nuovi guariti 130.