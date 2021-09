Cade dal trattore in vigna, grave agricoltore nell'Astigiano

Un cittadino svizzero, ma residente in Italia, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal suo trattore, questa mattina, in una vigna di Vesime, nell'Astigiano. L’uomo ha riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato l’agricoltore all'ospedale di Alessandria. A preoccupare i sanitari, in particolare, è un grave trauma toracico. I carabinieri di Acqui Terme indagano ora per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.