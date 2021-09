Accoltella padre alla gola nel Vercellese: arrestato 27enne

Il giovane, arrestato per tentato omicidio e affetto da gravi problemi psichici, ha cercato di uccidere il genitore 57enne colpendolo con un coltello a serramanico. L’aggressione è arrivata al termine di una lite in casa

Un 27enne di Santhià (in provincia di Vercelli), affetto da gravi problemi psichici, ha tentato di uccidere il padre di 57 anni colpendolo alla gola con un coltello a serramanico. L'aggressione da parte del figlio, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e portato in carcere, è arrivata al termine di una lite in casa.

La vicenda

Secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, il litigio è nato a causa di un rimprovero che il padre invalido aveva manifestato nei confronti del figlio. Il 27enne ha estratto dalla tasca il coltello e si è lanciato sul genitore con due fendenti alla gola. A lanciare l'allarme ai carabinieri un residente, il quale ha segnalato una lite in atto all'interno di un'abitazione. Il 57enne, ferito gravemente, è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di suturare i profondi tagli alla gola, evitando che morisse dissanguato. Poi è stato trasportato all'ospedale di Vercelli dove è stato operato e dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.