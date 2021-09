Incidente sulla provinciale Alessandria-Acqui, morto motociclista

Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la Provinciale 30 Alessandria-Acqui, nel territorio del comune di Gamalero. Poco dopo lo svincolo per entrare in paese, si sono scontrate un'auto e una moto: nell'impatto è deceduto il motociclista che - secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco - viaggiava solo. Trasportato in ospedale ad Alessandria, in codice giallo, l'automobilista.