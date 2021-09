Valmacca, incendio in azienda di legname: dimesso pompiere intossicato

Sta bene anche il collega, impegnato nelle attività di spegnimento delle fiamme, soccorso in un secondo tempo sempre per difficoltà respiratorie

Sono terminate nella notte le operazioni di bonifica dopo il vasto incendio divampato, ieri pomeriggio, a Valmacca (Alessandria) in un'azienda che vende legname. In serata è stato dimesso il pompiere volontario del distaccamento di Valenza, che era stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo avere respirato fumo. Sta bene anche il collega, impegnato nelle attività di spegnimento delle fiamme, soccorso in un secondo tempo sempre per difficoltà respiratorie.