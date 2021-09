Incidente in un cantiere edile nell'Alessandrino, grave operaio

Un operaio è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta avvenuta mentre era impegnato in lavori edili in un cantiere ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alessandria. Presenti anche carabinieri e Spresal per gli accertamenti del caso. Secondo quanto riferito dalla sala operativa dei pompieri, l'uomo sarebbe grave, ma non in pericolo di vita.