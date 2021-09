Estate 2021, cosa fare a Torino: gli eventi di settembre

Tre appuntamenti in altrettanti weekend per l’iniziativa ‘Tennis in piazza’ in attesa delle Nitto Atp finals: in piazza d'Armi (4-5 settembre), in Corso Cairoli (11-12 settembre) e in piazza San Carlo (18/19 settembre), sede del gran finale

Eventi a settembre 2021

A Torino 'Tennis in Piazza' per le Atp

Dopo la pausa estiva, è ripreso il ciclo di 'Tennis in piazza', l'iniziativa promozionale a tappe nelle principali piazze della città, non solo nel centro, in attesa delle Nitto Atp finals che si terranno a novembre. Restano, per chiudere il percorso del Tennis in piazza, altri tre appuntamenti, in altrettanti weekend: in Piazza d'Armi (4-5 settembre), in Corso Cairoli (11-12 settembre) e in Piazza San Carlo (18/19 settembre), sede del gran finale.

Al Museo del cinema Venice Vr Expanded



Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è stato selezionato come uno dei satelliti del Venice VR Expanded della 78/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il Museo ospiterà nelle salette CineVR dell'Aula del Tempio un'ampia selezione delle opere presenti alla Mostra che fanno parte del Venice VR Expanded Satellite Programme. Per il periodo dall'1 al 19 settembre, le salette CineVR saranno equipaggiate con visori VR Oculus Quest 2 e HTC Vive Cosmos, grazie ai quali i visitatori potranno vedere un titolo scelto tra i 17 progetti in Concorso, i 4 Fuori Concorso - Best of VR Expanded, il progetto sviluppato nell'ambito di Biennale College Cinema - VR e l'Evento Speciale - Fuori Concorso (riservato ai maggiorenni). Il tempo massimo di permanenza nella saletta è di 35 minuti. Il costo del biglietto per la proiezione è di 5 euro.

Festival Tv e Nuovi Media a Dogliani

#Ripensiamoci, quello che è stato e quello che sarà. Questo il tema della decima edizione del Festival della Tv e dei Nuovi Media in programma a Dogliani, nel Cuneese, dal 3 al 5 settembre. Oltre 80 ospiti e una cinquantina di incontri per un evento che in 10 anni ha coinvolto 982 ospiti in 341 incontri per un totale di 1.288 ore di interventi. E per il suo decennale il Festival amplia le sue piazze e i suoi palchi per un evento che vuole offrire momenti di riflessione ma anche di leggerezza. Ad aprire la kermesse 'Un dialogo sull'editoria' con l'editore di RCS e La7 Urbano Cairo, mentre l'appuntamento di chiusura vedrà Corrado Formigli dialogare con Roberto Saviano su 'Libertà di pensiero, libertà di parola'. Fra gli ospiti anche Cecilia Strada, con un ricordo del padre Gino, appena scomparso. Fra i partecipanti anche Massimo Galli intervistato da Lilli Gruber sul tema 'Scienza e informazione possono convivere?'.

'Come parla un ritratto'

Dall'8 luglio al 7 novembre i ritratti tornano protagonisti ai Musei Reali di Torino con la mostra 'Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali', nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda. Nata da un'idea sviluppatasi nel corso di un progetto didattico-formativo avviato nel 2018 con l'Università di Torino, la mostra si concentra sui temi della ritrattistica e sulla vivacità della cultura figurativa alla corte sabauda. Tra modelli internazionali, da Tiziano a Clouet, da Van Dyck a Meytens, suggestioni e reinterpretazioni locali, la mostra propone uno scorcio storico nuovo attraverso la rappresentazione del potere e dei legami familiari. Articolata in 4 sezioni tematiche, 'L'immagine del potere', 'La corte femminile', 'Legami di famiglia. L'infanzia' e 'Alleanze internazionali', l'esposizione ripercorre tre secoli di storia, illustrando le strategie diplomatiche elaborate dalle corti, il valore dei ritratti femminili come omaggio al potere, le 'istantanee' familiari inviate a corte per possibili alleanze matrimoniali e le immagini dei bambini, simbolo di una fanciullezza messa in mostra e nello stesso tempo negata.

Teatro e cinema all’aperto a Cesana Torinese

Con lo spettacolo 'Il piccolo principe' di Antoine de Saint-Exupery, allestito da Assemblea Teatro sulla piazza del Municipio, a luglio alle è stato inaugurato il cartellone estivo 2021 del Comune di Cesana (Torino). È realizzato con Cinedehors, Associazione Amici di San Restituto e Assemblea Teatro in collaborazione con l'Unione Montana Comuni Olimpici, nel contesto della manifestazione Borgate dal Vivo. Le iniziative estive si chiuderanno il 12 settembre mattina con l'appuntamento al Pian della Milizia per il ricordo degli uomini dell'equipaggio di Miss Charlotte, nel 77° anniversario della tragedia, con la messa, il tributo degli onori civili e militari e il pranzo offerto dall'Ana di Pianezza.