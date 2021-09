Torino: ubriaco al carro attrezzi passa col rosso, denunciato

Sottoposto al test dell'etilometro è risultato avere valori superiori a 1.40 gr/l, contro il limite di zero previsto per questa categoria professionale

Ubriaco al volante di un carro attrezzi è passato col rosso a un semaforo proprio sotto gli occhi degli agenti della polizia municipale che, dopo un inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. E' successo la scorsa notte a Torino. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e comminata una multa di 600 euro con decurtazione di 21 punti.

La vicenda

Era circa mezzanotte quando, in corso Regina Margherita, una pattuglia del Reparto Radiomobile della polizia municipale ha visto passare a grande velocità un carro attrezzi 'bruciando' il rosso. Gli agenti si sono messi all'inseguimento riuscendo a bloccare il veicolo solo dopo 10 incroci. Il conducente, un cittadino di nazionalità romena, si è giustificato dicendo di dover andare a recuperare un'auto, dando però l'impressione di essere alterato dall'alcol. Sottoposto al test dell'etilometro è risultato avere valori superiori a 1.40 gr/l, contro il limite di zero previsto per questa categoria professionale.