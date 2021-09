Iren, stop smart working ai dipendenti: protesta dei sindacati

Un confronto anche con i sindacati che a livello nazionale si sono riuniti in videoconferenza ieri per decidere una linea comune

Iren va controcorrente - in un momento nel quale la maggior parte delle aziende ha deciso che continuerà con lo smart working - e richiama tutti i dipendenti in ufficio. Così come riporta La Stampa, da ieri i lavoratori della multiutility sono tornati tutti alla propria scrivania.

La protesta

Una scelta che ha spaccato in due fronti i lavoratori. C'è chi ritiene giusto ritornare in ufficio e chi invece no. Un confronto anche con i sindacati che a livello nazionale si sono riuniti in videoconferenza ieri per decidere una linea comune. Per ora piuntano a chiedere di rivedere la decisione e sospenderla almeno fino al primo ottobre, in attesa di un nuovo accordo che si inizierà a discutere con l’incontro tra la rappresentanza dei lavoratori e l’azienda il 14 settembre.