Casale Monferrato, ricercato per evasione: finisce ai domiciliari

A carico dell'uomo un provvedimento restrittivo per un cumulo di pena di due anni di reclusione e otto mesi di arresto per evasione (nel 2014 e nel 2015) e guida in stato di ebbrezza (2015 e 2017)

Accertamenti, pedinamenti, studio di passate abitudini e frequentazioni hanno permesso ai carabinieri di rintracciare in centro e arrestare un 43enne ricercato. A carico dell'uomo un provvedimento restrittivo per un cumulo di pena di due anni di reclusione e otto mesi di arresto per evasione (nel 2014 e nel 2015) e guida in stato di ebbrezza (2015 e 2017). Ora è finito ai domiciliari.