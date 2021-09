Covid Piemonte, 259 contati su oltre 21mila tamponi

Il tasso di positività è dell’1,2 per cento. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri

Risale il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: +3, rispetto a ieri, in terapia intensiva, dove il totale ora è di 17; negli altri reparti +10, totale a 163. I nuovi contagi sono 259, con un tasso dell'1,2% di positivi rispetto ai 21.409 tamponi diagnostici processati (15.532 antigenici). Oggi non è stato registrato alcun decesso, i nuovi guariti sono 296, le persone in isolamento domiciliare 3.393. Tutti i dati sono diffusi dall'unità di crisi della Regione Piemonte.