Incidente a Rivoli, coinvolte 5 auto: morta una donna, grave la figlia

Lo schianto è avvenuto stamattina alla rotonda tra corso Levi e via Rivalta La vittima 43enne viaggiava in compagnia della figlia 16enne, trasportate in elisoccorso al Cto di Torino

Incidente mortale alle 7.40 di questa mattina alla rotonda tra corso Levi e via Rivalta a Rivoli, in provincia di Torino, che ha coinvolto cinque veicoli tra cui quello su cui viaggiava una donna di 43 anni, deceduta dopo poco l'arrivo dei soccorsi. La vittima viaggiava in compagnia della figlia, trasportata con l'elisoccorso al Cto dennei Torino in gravi condizioni. Feriti lievi gli altri automobilisti che sono stati curati sul posto dai soccorritori. Sull'accaduto indagano i vigili che al momento non si sbilanciano sulla dinamica.