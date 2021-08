Incidenti di montagna, morto escursionista in Ossola

Un escursionista è morto in un incidente avvenuto in Ossola, nella zona del Passo del Cingino, nel territorio di Antrona Schiera. I primi soccorsi sono stati prestati dall'équipe di un elicottero della svizzera Air Zermatt. Constatato il decesso, l'operazione è passata in mano alle autorità italiane, competenti per territorio. Le condizioni meteo avverse hanno reso impossibile l'intervento dell'elicottero del Soccorso alpino della Guardia di finanza per il recupero della salma: si stanno quindi attrezzando le squadre da terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle.

Un ferito nel Verbano

Un secondo incidente si è verificato sulle montagne del Verbano, dove un escursionista è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso. E' successo al pizzo Marona, nel territorio del Comune di Aurano, dove l'uomo è caduto nei pressi del passo del Diavolo. Sul posto è arrivato un elicottero del servizio 118.