Ivrea, ruba un orologio a un’anziana: arrestata 32enne

La donna ha avvicinato in via Cascinette la vittima e, fingendosi una conoscente, le ha sfilato l’orologio che portava al polso e si è allontanata su un’auto guidata da un complice. Una pattuglia della guardia di finanza ha intercettato e inseguito la vettura fino in corso Vercelli. Il conducente è riuscito a fuggire