Torino, carne e pesce per 750 chili sul pavimento: chiuso ristorante

Le vivande erano sistemate a scongelare per terra. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas a Rosta. La titolare 39enne è stata denunciata

Carne e pesce per 750 chilogrammi sistemati a scongelare sul pavimento. È la scoperta che i carabinieri del Nas hanno fatto a Rosta (in provincia di Torino) in un ristorante giapponese. La titolare, una 39enne di origine cinese, è stata denunciata e il locale è stato chiuso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Asl Torino 3. Il cibo, in cattivo stato di conservazione, era stato sottoposto ad un congelamento arbitrario o non aveva subito l'abbattimento termico. Cucina e magazzino erano in cattive condizioni igienico-sanitarie.