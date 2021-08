Incidente sul lavoro ad Asti, precipita da ponteggio: grave 67enne

L’episodio è avvenuto nella frazione di Quarto: l’uomo stava tinteggiando la parete esterna di una carrozzeria. Sul posto un elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria

Grave incidente sul lavoro oggi ad Asti in frazione Quarto. Un 67enne, residente a Tigliole, mentre stava tinteggiando la parete esterna di una carrozzeria, è precipitato al suolo. Intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Asti e lo Spresal.