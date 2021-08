Palazzina crollata a Torino, l'autopsia sul bimbo: ucciso da macerie

Nessuna ustione è stata riscontrata sul corpo di Aron, il bimbo di 4 anni morto martedì scorso a Torino nel crollo di una palazzina in via Bramafame. Trovate invece lesioni da traumi: questo l'esito dell'autopsia. L'accertamento medico-legale porta a ipotizzare che il piccolo non sia stato investito da una esplosione. La bombola di gas Gpl che potrebbe essere all'origine dell'incidente, dunque, probabilmente era in un altro alloggio.