Guasto in seggiovia, soccorsi due passeggeri nel Cuneese

E' successo in Valle Po, al Pian Munè, nel Comune di Paesana. I due sono stati soccorsi e portati in salvo dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Due passeggeri di una seggiovia sono rimasti bloccati a mezz'aria dopo che un guasto ha interrotto il funzionamento dell'impianto a fune. E' successo in Valle Po, al Pian Munè, nel Comune di Paesana (Cuneo). I due sono stati soccorsi e portati in salvo dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp). Una squadra di tecnici, giunti sul posto via terra, si è calata lungo il cavo della seggiovia e ha raggiunto i passeggeri, bloccati verso la metà superiore dell'impianto. I due sono poi stati portati, illesi, al suolo.