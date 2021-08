Moncalieri, 53 chili di hashish in un armadio: arrestato 54enne

Nell'armadio da spedire da Moncalieri a Palermo erano nascosti 53 chili di droga. La scoperta, nel Torinese, è dei carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 54 anni e denunciato a piede libero i due presunti complici.

L'allarme

A dare l'allarme sono stati gli operatori della società di spedizioni di Orbassano cui era stato affidato il carico: il peso era differente da quello indicato nella bolla di accompagnamento. I militari hanno recuperato i 53 chili di hashish, chiusi in buste di plastica termosaldate e infilati in due scomparti segreti. Nel box della casa del 54enne sono stati trovati altri due chili della stessa sostanza. Il valore commerciale dello stupefacente è stimato in 250 mila euro.

L'episodio a Torino

Invece, a Torino un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia perché aveva in casa 50 panetti di hashish per un totale di oltre cinque chili. Gli agenti hanno perquisito l'appartamento, in zona Mirafiori, dopo una lunga attività di indagine sull'uomo. Oltre allo stupefacente sono stati trovati circa 14mila euro in contanti e due bilancini di precisione.