Torino, scarsa igiene e dehors abusivi: sanzionati tre locali

Scarsa igiene, vendita abusiva di prodotti e occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Queste le irregolarità riscontrate dagli agenti della polizia municipale di Torino che durante una serie di controlli hanno sanzionato tre locali del quartiere Aurora per un totale di 7 mila euro di molte.

Le irregolarità

Nel dettaglio uno dei locali, un minimarket di corso Brescia gestito da un uomo di nazionalità bengalese, è stato multato per le cattive condizioni igienico sanitarie e perché vendeva la merce senza esporre regolarmente i prezzi. In corso Vercelli, invece, il gestore di un bar, un uomo di nazionalità cinese, oltre che per le precarie condizioni igienico sanitarie del locale, è stato sanzionato anche per aver occupato abusivamente la carreggiata stradale con un dehors, che è quindi stato fatto rimuovere. E un dehors abusivo è anche quello che ha fatto scattare la contravvenzione per un bar di corso Regina Margherita, dove è emersa anche la vendita abusiva di prodotti da forno senza autorizzazione.