Tentata truffa dello specchietto nel Torinese: arrestato un 19enne

A Piscina (in provincia di Torino) i carabinieri della stazione di Cumiana hanno fermato un 19enne che si è reso responsabile di tentata truffa in danno di un 78enne. Il giovane a bordo di una autovettura ha simulato di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore laterale a causa di una manovra dell'anziano che era alla guida del proprio veicolo, chiedendogli i danni. Il pensionato, accortosi della tentata truffa ai suoi danni, ha attirato l'attenzione di una pattuglia dell'Arma in transito che ha subito compreso il tentativo di truffa e ha arrestato il 19enne.

Gli altri interventi dei militari

Tre persone sono state arrestate a Torino e provincia nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati contro il patrimonio e le violenze di genere. A Torino, nel quartiere Pozzo Strada, è finito in manette un romeno di 49 anni bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile mentre rovistava all'interno di una autovettura parcheggiata in strada dopo avere manomesso la serratura della portiera. Nello stesso quartiere i carabinieri hanno arrestato un altro romeno per atti persecutori. L'uomo, che già in passato si è reso responsabile di reiterate violenze nei confronti della ex fidanzata, è stato bloccato dopo aver per l'ennesima volta pedinato e molestato la donna.