Crollo palazzina Torino, salvato il cane Ettore dopo 30 ore. VIDEO

L’animale è stato soccorso dalle squadre Usar dei vigili del fuoco dopo essere rimasto sepolto sotto le macerie dell’edificio in strada del Bramafame: affidato alle cure dei veterinari, è apparso in buono stato di salute. Dimessa nel pomeriggio la madre di Aron, il bambino di 4 anni morto in seguito al crollo

Il cane Ettore è stato salvato dalle squadre Usar dei vigili del fuoco di Torino dopo essere rimasto sepolto per 30 ore sotto le macerie della palazzina crollata in seguito all’esplosione di ieri mattina in via Bramafame, a Torino.