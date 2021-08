Agricoltore picchia funzionario comunale: un arresto nel Torinese

È successo a Bosconero. Il proprietario 54enne di un fondo agricolo è finito in manette per aver malmenato il responsabile della gestione delle acque del consorzio comunale di Rivarolo: lo ha minacciato con un coltello e una catena di ferro dopo averlo preso a pugni, in seguito a una lite per l’indebito utilizzo delle acque per l’irrigazione