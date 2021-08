Nichelino, per strada di notte con mazza da baseball: fermata 46enne

Stava conducendo in piena notte una sua personale "spedizione punitiva", camminando per le strade di Nichelino (Torino) con una mazza da baseball fra le mani. Per questo una italiana di 46 anni è stata fermata dai carabinieri. La donna, che si trovava ai domiciliari, era verosimilmente alla ricerca di una persona con la quale, nel pomeriggio precedente, aveva avuto un diverbio. Una volta in caserma ha tentato di aggredire i militari e dopo essere stata ricondotta alla calma, è stata riaccompagnata ai domiciliari.