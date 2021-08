Cade in un dirupo in un canyon a Olbicella di Molare: salvato 26enne

Il giovane sarebbe caduto dalle rocce che costeggiano il torrente Orba: è stato soccorso dai vigili del fuoco intervenuti con il personale specializzato Saf e l’elisoccorso del 118. Non è in gravi condizioni

Un giovane di 26 anni è caduto in un dirupo del canyon a Olbicella di Molare (in provincia di Alessandria): sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale specializzato Saf, soccorso speleo alpino fluviale, e l'elisoccorso del 118. Il giovane, che sarebbe caduto dalle rocce che costeggiano il torrente Orba, è stato trasportato in ospedale e ricoverato per traumi; non è in gravi condizioni.