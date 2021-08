Torino, sequestrati 17 chili di alimenti mal conservati

Le forze dell'ordine sono intervenute in un ristorante etnico in corso Vercelli, la cucina del locale presentava scarse condizioni di igiene generali. La titolare è stata sanzionata

In un ristorante etnico in corso Vercelli a Torino, gestito da nigeriani, la polizia di Stato e la polizia Municipale hanno sequestrato 17 chili di alimenti mal conservati. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'attività di controllo del quartiere Aurora, svolta dal commissariato Dora Vanchiglia e dal Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, unitamente ad agenti della Polizia Municipale, Comando Sezione VII.

I controlli

Durante i controlli sono state identificate persone gravate da precedenti di polizia, ad un 32enne senegalese è stato notificato un ordine di carcerazione con relativa sospensione. Un 33enne gabonese, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della Questura per le pratiche volte alla sua espulsione dal territorio nazionale. I cibi sequestrati sono stati trovati dalla Polizia Municipale all'interno di un frigorifero: gli alimenti, carne e pesce, avvolti solo parzialmente in involucri di carta o contenuti all'interno di bacinelle di plastica, emanavano un forte odore di marcio. Inoltre, la cucina si presentava in scarse condizioni di igiene generali. La titolare del locale è stata sanzionata.