Verbania, rubano Rolex con la tecnica dell’abbraccio: 2 arresti

I due partivano dalla Lombardia per mettere a segno i loro colpi in diverse province del nord Italia. Gli agenti hanno trovato nel loro appartamento, oltre a una consistente somma in denaro, attrezzatura di precisione per lo smontaggio di orologi e la pesatura di oro e preziosi

Due persone, un uomo e una donna di etnia rom, sono stati fermati in Lombardia dagli agenti della Squadra Mobile di Verbania con l’accusa di aver rubato alcuni Rolex e preziosi con la tecnica dell'abbraccio. Le manette sono scattate al termine di un’indagine che ha preso il via da alcuni furti avvenuti nel Verbano Cusio Ossola tra giugno e luglio di quest'anno.

La merce ritrovata

I due partivano dalla Lombardia per mettere a segno i loro colpi in diverse province del nord Italia, tra cui anche Cremona e Brescia. Parte della merce rubata è stata trovate nell'auto usata per i furti, intestata a un prestanome, mentre nel loro appartamento è stata sequestrata, oltre a una consistente somma in denaro, attrezzatura di precisione per lo smontaggio di orologi e la pesatura di oro e preziosi. Le perquisizioni sono state eseguite con l'ausilio di personale della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato di Polizia di Cinisello Balsamo. Il Tribunale di Monza ha deciso per la misura cautelare degli arresti domiciliari.