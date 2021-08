Aggredirono un 27enne a Torino: arrestati un 31enne e un 18enne

L’accusa nei confronti dei soggetti fermati dalla polizia è di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto la sera del 13 agosto in corso Racconigi. Il più giovane è ai domiciliari, l’altro è in carcere

Due arresti per l'aggressione a un ventisettenne, finito in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino, in prognosi riservata, per le lesioni subite durante una lite in corso Racconigi, la sera del 13 agosto. La squadra mobile ha fermato, con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 31 anni e un diciottenne, entrambi residenti a Torino. Il primo è in carcere, il secondo ai domiciliari.

La vicenda

Aggressori e vittima, dopo avere trascorso la serata in un locale di Borgo San Paolo, alla chiusura si erano spostati verso corso Racconigi, dove c'era stata un'accesa discussione, per futili motivi, culminata con il pestaggio del ventisettenne. La ricostruzione dell'episodio è stata possibile grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza e alle dichiarazioni di un testimone, che aveva assistito all'aggressione e aveva prontamente allertato i soccorsi. Il 16 agosto il gip ha convalidato i provvedimenti di fermo disponendo le misure cautelari per il 31enne e per il diciottenne.