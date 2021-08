Vercelli, un'ascia per difendersi nello zaino: denunciato 24enne

Ha discusso con alcune persone in un locale sul lago di Viverone, in provincia di BIella, e temendo che potesse accadere di nuovo ha portato con sé un'ascia e due coltelli a serramanico per difendersi in caso di necessità. Per questo motivo un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri per possesso di oggetti atti a offendere.

Il controllo

La scoperta del contenuto dello zaino in possesso al ragazzo è avvenuta durante un controllo notturno nella stazione di servizio di Borgo d'Ale. Il 24enne, alla vista dei carabinieri, si è innervosito, e a quel punto i militari hanno ispezionato lo zainetto, scoprendo l'ascia di tipo Tomahawk, con relativa custodia, e i coltelli. Il giovane si è giustificato dicendo che era di ritorno da un locale sul lago, dove sette giorni prima aveva avuto un'animata discussione con altri clienti. Le armi sarebbero potute servire per difendersi in caso di bisogno.