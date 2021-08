Covid, vaccini: dopo il buono gelato Piemonte valuta altri incentivi

"Il gelato è solo un modo semplice per festeggiare il Ferragosto con chi ha scelto di vaccinarsi all'hub del Valentino, ma stiamo valutando degli incentivi veri e propri per tutti i giovani in età scolare che si vaccineranno". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, durante l'Open day di oggi della campagna vaccinale riservato alla categoria 12-19 anni. Sono mille i giovani vaccinati dal personale della Città della Salute, in collaborazione con l'Asl Città di Torino e la Regione Piemonte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Gli incentivi

"L'obiettivo del Piemonte è vaccinare tutti coloro che aderiranno prima dell'inizio dell'anno scolastico", spiegano Cirio e Icardi, che per questo motivo stanno lavorando a "incentivi veri e propri", come "attività che si possono fare con il Green pass, messe a disposizione dal territorio, da biglietti per concerti ed eventi culturali, a partite di calcio, basket, tennis e altri eventi sportivi di livello".

Il buono gelato per festeggiare il Ferragosto è stato messo a disposizione dall'Ascom Confcommercio ed Epat di Torino, in collaborazione con il Comitato gelatieri del Piemonte. "Dall'inizio di questa emergenza siamo sempre stati in prima linea al fianco di chi lavora e delle istituzioni - sottolinea la presidente dell'Ascom Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa -. Anche in questa giornata abbiamo voluto dare il nostro contributo, perché crediamo che la vaccinazione sia l'unica via d'uscita, non solo per la salute e la sicurezza della popolazione ma anche per quella delle nostre attività commerciali, la cui vita è stata profondamente stravolta e danneggiata dalle conseguenze della pandemia".