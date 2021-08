Torino, criminalità: controlli carabinieri, quattro arresti

A Torino i carabinieri hanno arrestato quattro persone per furto e danneggiamento aggravato. In Via Nizza, quartiere lingotto, i militari hanno sorpreso due uomini, un italiano e un romeno, subito dopo che avenano sotratto degli oggetti dall'interno di un'auto parcheggiata sulla pubblica via. In corso Monte Cucco, nel quartiere Pozzo Strada, presso un supermercato è stato fermato un italiano di 37 anni dopo che aveva tentato di rubare del materiale elettronico.

Gli arresti

Nel quartiere Regio, infine, i carabinieri sono dovuti intervenire presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco dove un cittadino nigeriano di 21 anni ha aggredito il personale sanitario danneggiando alcuni macchinari del nosocomio. All'uomo è stata anche contestata la resistenza a pubblico ufficiale in quanto ha tentato di aggredire i carabinieri intervenuti per bloccarlo.