Frana in una frazione di Stresa, due famiglie evacuate

Nell'abitato si sono avvertiti due forti boati, alle 22 e alle 3 della scorsa notte. I detriti si sono riversati in un rio sottostante

Due smottamenti si sono verificati nella notte a Someraro, frazione di Stresa, lungo la strada che sale al Mottarone. E' successo nei terreni intorno a due case, i cui abitanti, due famiglie, sono stati evacuati in via precauzionale. Nel paese si sono avvertiti due forti boati, alle 22 e alle 3 della scorsa notte. I detriti si sono riversati in un rio sottostante.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Successivamente sono stati effettuati sopralluoghi della polizia locale, con il sindaco e il vicesindaco e con il supporto di un geologo. L'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco è valida fino al 23 agosto. Una delle famiglie evacuate, di villeggianti milanesi, è tornata nella propria residenza abituale mentre l'altra ha trovato ospitalità presso una famiglia di concittadini. In questi giorni il geologo valuterà la situazione e definirà il rischio e i possibili interventi di ripristino.