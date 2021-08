Fa volare drone sul Parco della Val Grande, denunciato

L'episodio vicino alla cima della Laurasca, in valle Vigezzo, dove l'uomo era intento a manovrare a distanza il velivolo che era stato inviato in direzione della Riserva integrale del Pedum

Sorvolo non autorizzano nei cieli del Parco val Grande. I carabinieri hanno denunciato un uomo, residente nella provincia del Verbano Cusio Ossola, per sorvolo non autorizzato all'interno dell'area protetta con un drone.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio vicino alla cima della Laurasca, in valle Vigezzo, dove l'uomo era intento a manovrare a distanza il velivolo che era stato inviato in direzione della Riserva integrale del Pedum. I militari lo hanno notato grazie ai comportamenti anomali da parte di una coppia di aquile e di un camoscio, disturbati dalla presenza del drone. Oltre al disturbo della fauna, è stata contestata la violazione dello spazio aereo interdetto al volo sulle Aree Protette.