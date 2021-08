Torino, testacoda in auto davanti alla polizia: denunciato

L'episodio si è verificato nel parcheggio del Parco Dora all'incrocio tra corso Svizzera e via Borgaro. La pattuglia di polizia è poi intervenuta

A Torino un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per aver effettuto un testa coda a pochi metri da una volante della polizia. Gli agenti gli hanno sequestrato l'auto e lo hanno multato per guida in stato di ebbrezza.

La vicenda

