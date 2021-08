Reddito cittadinanza, 29 persone denunciate ad Asti

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Sono 29 le persone denunciate dalla guardia di finanza nell'ambito dei controlli per il rispetto della normativa. L'ammontare complessivo degli illeciti riscontrati è di circa 218mila euro.

Lavoro in nero

In due casi i soggetti sono risultati lavoratori in nero presso aziende sottoposte a controllo. In altri tre casi, invece, è stata omessa l'indicazione di familiari conviventi con reddito. Le indagini hanno portato anche a individuare un acquisto di arredamento per 30mila euro effettuato in contanti. In questo caso c'è stata anche la contestazione amministrativa per violazioni alla norma antiriciclaggio.