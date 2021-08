Incidente tra auto e moto, muore uomo di 46 anni a Burolo

Un motociclista di 46 anni residente a Bollengo, Luigi Rossetto, è morto in nottata all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Burolo, alle porte di Ivrea, lungo la statale 228. Lo schianto si è verificato in serata.

La tragedia

La moto del 46enne, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una vettura a bordo della quale si trovavano tre persone, tutte rimaste illese. Il 46enne è stato sbalzato sull'asfalto. Trasportato in elicottero al Cto è morto qualche ora dopo a causa delle ferite riportate. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.