Torino, arrestato due volte in pochi giorni per furto

Viene arrestato insieme a un complice dopo un tentativo di intrusione in un appartamento e pochi giorni dopo, subito dopo essere tornato in libertà, si rende autore di un furto in una pasticceria. L'episodio è successo a Torino.

La vicenda

L'uomo è un 30enne di origini marocchine che in entrambe le occasioni è stato bloccato da equipaggi della polizia. Il primo "colpo" è stato tentato in un alloggio in via Malone dove abita un'anziana. Le urla di un condomino avevano fatto scappare i due ladri, che stavano forzando la porta con un piede di porco e che in seguito erano stati arrestati. Nel secondo è stata presa come bersaglio una pasticceria di corso Regio Parco, dove ad agire sono stati in tre, alzando la saracinesca del negozio e arraffando 400 euro dalla cassa. Questa volta la polizia ne ha fermati due su tre: il terzo è riuscito a fuggire in bicicletta.