Mottarone, sindacati: rischio licenziamento per 10 dipendenti funivia

Rischiano il licenziamento dieci dipendenti della funivia del Mottarone, rimasti senza lavoro dopo l'incidente del 23 maggio che ha causato 14 vittime. E' quanto hanno denunciato le organizzazioni sindacali nel corso di un incontro in Regione, al quale ha partecipato anche il legale rappresentante delle Funivie, organizzato per far fronte al problema. Per le organizzazioni sindacali, la società non ha i soldi per pagare gli stipendi dei lavoratori rimasti a casa. Si teme quindi che i dieci lavoratori possano essere licenziati.