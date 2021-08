I carabinieri, dopo alcune segnalazioni, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo trovando le piante in una serra in giardino

Un 43enne di Tronzano (Vercelli) è stato denunciato dai carabinieri per detenzione e coltivazione di stupefacenti. I militari, dopo alcune segnalazioni, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo trovando in giardino 14 piante di cannabis coltivate in una serra. Le piante sono state sequestrate insieme a 50 grammi di marijuana già essiccata.