Aggredisce il padre 83enne per soldi, arrestata nel Torinese

In carcere una 37enne, accusata di maltrattamenti in famiglia. L'anziano ha riportato solo lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni

Una 37enne è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri dopo aver aggredito con un coltello il padre 83enne, al culmine di un litigio nato dall'ennesima richiesta di denaro. L’episodio è accaduto ad Alpignano, nell'hinterland torinese. I militari della Compagnia di Rivoli hanno bloccato la donna, ora in carcere, evitando gravi conseguenze per l'anziano genitore, che ha riportato soltanto lievi ferite guaribili in pochi giorni.