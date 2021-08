Incidente sul lavoro nel Torinese, ferito il titolare di una ditta

Giuseppe Tomaino, 67 anni, ex assessore del Comune di Castellamonte, è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta di cui è titolare, in via Martiri delle Foibe, a Castellamonte (Torino).

Secondo i primi accertamenti dello Spresal dell'Asl To4 e dei carabinieri della compagnia di Ivrea, l'uomo è stato schiacciato dalla caduta accidentale di una colonna di granito del peso di circa 10 quintali. E' stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove ha ricevuto 60 giorni di prognosi. Ha riportato varie ferite, in particolare al bacino.