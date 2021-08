Furti con spaccata a Torino, polizia arresta due ragazzi

I due avrebbero messo a segno una dozzina di colpi a partire dallo scorso 20 giugno in alcuni esercizi commerciali del capoluogo piemontese, nel quadrilatero compreso fra corso Bramante, via Genova, via Nizza e Corso Maroncelli

Due italiani di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti i responsabili di una serie di furti con 'spaccata' che per circa un mese, dallo scorso 20 giugno, ha colpito una dozzina di esercizi commerciali di Torino, nel quadrilatero compreso fra corso Bramante, via Genova, via Nizza e Corso Maroncelli.

I precedenti

Il ventiquattrenne era stato arrestato in flagranza di reato una prima volta nella notte dell'8 luglio dopo il furto del registratore di cassa di una pizzeria; il 22 luglio, nonostante fosse stato sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Nichelino, era stato sorpreso dai poliziotti la notte mentre si intrufolava all'interno di una panetteria di via Gorizia, dopo averne forzato la saracinesca. In quell'occasione era riuscito a fuggire, mentre il complice era stato bloccato. Dopo ulteriori accertamenti la magistratura ha spiccato un ordine di custodia cautelare, eseguita a carico di entrambi nei giorni scorsi.