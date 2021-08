Torino: tenta di rubare bicicletta, bloccato da allievi carabinieri

E' successo in via Carlo Alberto, nel centro storico. L'uomo è stato sorpreso a tagliare con un tronchese la catena con cui la bici era legata

Un uomo di 39 anni è stato fermato da tre allievi carabinieri mentre tentava di rubare una bicicletta. E' successo a Torino in via Carlo Alberto, nel centro storico. L'uomo è stato sorpreso a tagliare con un tronchese la catena con cui la bici era stata legata a una ringhiera. I tre giovani, allievi alla scuola 'Cernaia' in libera uscita, lo hanno bloccato e hanno chiamato i colleghi del nucleo radiomobile. Il trentanovenne è stato messo agli arresti domiciliari.