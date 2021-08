Biella, bomba carta esplode in un palazzo in centro: indagini

È accaduto in uno stabile in via Repubblica. Per ragioni di sicurezza, tutti gli inquilini dello stabile sono stati fatti evacuare fino al termine delle operazioni di bonifica. Non sono stati registrati danni a persone o a cose

Indagini in corso a Biella, dove nella notte una bomba carta artigianale è stata fatta scoppiare all'interno di un immobile nella centrale via Repubblica. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e la polizia scientifica, allertati nella notte dai condomini che avevano sentito il forte boato. Per ragioni di sicurezza, tutti gli inquilini dello stabile sono stati fatti evacuare, così come è stato momentaneamente bloccato il traffico nella strada antistante. Al termine delle operazioni di bonifica, le persone sono state fatte rientrare in casa. Non sono stati registrati danni a persone o a cose.

Le indagini

Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica, che coordina le indagini per stabilire i motivi del gesto. Stando a quanto si apprende, la Polizia esclude che l'episodio possa essere riconducibile ad azioni rivolte contro le istituzioni o luoghi di rilevanza pubblica. Intanto, questa mattina si è tenuta n prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine "per una immediata valutazione - si legge in una nota della Questura - dei profili di sicurezza".