Torino, Toret di nuovo nel mirino dei vandali: statua a terra

Quanto accaduto, questa volta, è stato, però, filmato da alcuni residenti e il video è già in mano alla polizia per identificare i vandali

Non c'è pace per i giganteschi Toret, opera dell'artista Nicola Russo, installati da qualche settimana nel centro di Torino. Dopo le scritte su quello di piazza Arbarello, a fine giugno, nella notte è stato gettato a terra quello di via Lagrange.

I filmati

Quanto accaduto, questa volta, è stato, però, filmato da alcuni residenti e il video è già in mano alla polizia per identificare i vandali. Nel video, ripreso con un telefonino, si vedono arrivare in una via Lagrange deserta due giovani che parlano francese in monopattino. Uno spinge la pesante statua da dietro, l'altro ci sale sopra per tirarla giù col peso del corpo. Il tonfo è assordante e, subito dopo, i due giovani si allontanano per il timore di essere scoperti.