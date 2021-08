Tratti in salvo due alpinisti bloccati sulla parete Est del Monviso

I soccorsi sono stati resi difficoltosi dalle avverse condizioni meteo. I due escursionisti erano rimasti bloccati a quota 3.450 metri dopo aver perso la via di salita all'altezza dei Torrioni di Saint Robert

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ha raggiunto a piedi due alpinisti rimasti bloccati a quota 3.450 metri sulla parete Est del Monviso. La cordata aveva chiesto aiuto col cellulare perché era rimasta bloccata da bufera e pioggia, dopo aver perso la via di salita, all'altezza dei Torrioni di Saint Robert. Le condizioni meteo difficili hanno comunque consentito all'elicottero di trasportare una squadra a valle del bivacco Andreotti e i soccorritori sono saliti lungo la via normale. I due alpinisti sono stati raggiunti dai soccorritori e sono "in discrete condizioni fisiche” e sono stati accompagnati a valle tra vento e pioggia intensa.