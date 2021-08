L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano

Maxi rissa nel tardo pomeriggio di ieri in corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano, periferia Nord di Torino. Due gruppi di stranieri si sono scontrati per motivi in fase di accertamento da parte della polizia. Due le persone ferite, una delle quali medicata sul posto, quattro i fermati. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti.