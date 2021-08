Incendio in un'abitazione a Torino, ustionate due persone

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ustionate in incendio divampato oggi pomeriggio in un alloggio di via Caboto, nel quartiere Crocetta, a Torino. Nonostante fosse ferita, la donna è riuscita a uscire dall'appartamento aiutata da un vicino, mentre l’uomo, rimasto all’interno dello stabile, è stato soccorso dai vigili del fuoco. Le operazioni per lo spegnimento del rogo, sviluppatosi al piano terra della palazzina, sono ancora in corso. Sul posto sono giunte anche la polizia municipale e le ambulanze del 118. Si tratta del secondo incendio che si registra in poche ore nel capoluogo piemontese. All'alba di oggi, infatti, tre ragazzi sono rimasti intossicati nell'incendio scoppiato all'ultimo piano di un palazzo di via Madama Cristina angolo via Giacosa.