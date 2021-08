Estate 2021, cosa fare a Torino: gli eventi di agosto

A Torino non mancano gli appuntamenti per chi trascorre l’estate in città. Si va dai festival alle visite al museo, fino al teatro e al cinema all’aperto

Dopo aver saltato l'edizione del 2020 torna dal 26 al 29 agosto Todays, tra i festival più all'avanguardia in Italia ed Europa. Anche quest'anno nel mese di agosto, Ferragosto incluso, sono aperti al pubblico i musei gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura, con i consueti orari ai quali si aggiungono anche orari di apertura straordinaria

Musei aperti ad agosto

Anche quest'anno nel mese di agosto, Ferragosto incluso, sono aperti al pubblico i musei gestiti dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura, con i consueti orari ai quali si aggiungono anche orari di apertura straordinaria. Palazzo Carignano, con il suo percorso di visita degli Appartamenti dei Principi è aperto il venerdì dalle 9 alle 14, sabato e domenica dalle 9 alle 18 con visita solo domenicale all'Appartamento di Mezzanotte e aperture straordinarie il 2 e il 9 dalle 9 alle 13. Villa della Regina resta aperta da martedì al domenica dalle 10 alle 18, venerdì dalle 11 alle 15 con visite guidate ai Giardini e al Padiglione dei Solinghi. Aperture straordinarie l'1 e il 15 dalle 10 alle 21. E ancora: il Castello di Moncalieri e il Castello di Agliè da venerdì a domenica dalle 10 alle 18; il castello di Racconigi, con la mostra Storie dal mondo in Castello e itinerario Vita privata di un re, da giovedì a domenica dalle 9 alle 19; il 12 e il 26 visite guidate alle 11.15 e 15.15. L'Abbazia di Vezzolano sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17; il 7 alle 18.30 e alle 21 concerto di arpe dell'Ensamble Sinetempore HarpAttak contro la violenza sulle donne. Il Castello di Serralunga d'Alba sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 18,30 con visite guidate il 14 e il 21. Il Forte di Gavi, infine, l'1 agosto dalle 19 alle 22 e dal giovedì alla domenica con orari e visite di gruppo a rotazione.

Todays Festival a Torino

Dopo aver saltato l'edizione del 2020, anno in cui sono però continuati concerti e eventi online con TOurDays, torna dal 26 al 29 agosto Todays, tra i festival più all'avanguardia in Italia ed Europa. Con 14 artisti, la maggior parte inglesi, ad eccezione di 5 grandi nomi della musica italiana: Motta, reduce del successo dell' ultimo album 'Semplice', Tutti Fenomeni, sarcastico frullatore di generi fra trap e tradizione, Andrea Laszlo De Simone, autore talentuoso capace di creare atmosfere sonore inedite, Iosonouncane, compositore e arrangiatore che miscela jazz, elettronica, rock, noise, prog, pop ed etno, e gli I hate my Village, band rivelazione degli ultimi anni. Un festival 'pubblico', sostenuto attraverso Fondazione per la Cultura, insieme a Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo.

Teatro e cinema all’aperto a Cesana Torinese

Con lo spettacolo 'Il piccolo principe' di Antoine de Saint-Exupery, allestito da Assemblea Teatro sulla piazza del Municipio, venerdì 30 luglio alle ore 21 si inaugura il cartellone estivo 2021 del Comune di Cesana (Torino). È realizzato con Cinedehors, Associazione Amici di San Restituto e Assemblea Teatro in collaborazione con l'Unione Montana Comuni Olimpici, nel contesto della manifestazione Borgate dal Vivo. Il 12 agosto sarà la volta del cinema all'aperto con la proiezione del film 'Il vento fa il suo giro' di Giorgio Diritti, un film di montagna e sulla montagna basato su una storia vera capitata a Ostana, in valla Po, e osservata dallo sceneggiatore Freddo Valla: l'arrivo in paese dai Pirenei di un pastore francese (ex insegnante) con moglie, tre figli, un gregge di capre e una piccola attività di formaggiaio. Prima è ben accolto, ma poi affiorano rigidità, ostilità, invidie. Per il 24 agosto è in programma l'evento clou, il concerto di Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura. Le iniziative estive si chiuderanno il 12 settembre mattina con l'appuntamento al Pian della Milizia per il ricordo degli uomini dell'equipaggio di Miss Charlotte, nel 77/o anniversario della tragedia, con la messa, il tributo degli onori civili e militari e il pranzo offerto dall'Ana di Pianezza.

Fiera nazionale della nocciola a Cortemilia

Si svilupperà su tre filoni, la cultura, le nocciole e l'enogastronomia, l'edizione 2021 della Fiera nazionale della nocciola che si terrà dal 20 al 29 agosto a Cortemilia (Cuneo). La rassegna, presentata oggi ad Alba, nell'ambito degli appuntamenti di Alba capitale della cultura d'impresa guidati dalla Confindustria di Cuneo, avrà un prologo il 31 luglio con l'esposizione nelle vie della città delle opere di una ventina di artisti. Chiusura il 29 agosto con una star, il pianista Giovanni Allevi.