Incidente a Novara, scooter contro un furgone: muore 60enne

Un 60enne è morto in un incidente stradale all'incrocio tra via Borsi e via Chinotto, a Novara. Era alla guida di uno scooter quando, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con furgoncino. Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma ai sanitari le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime. I soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso.